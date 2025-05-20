Экс-первая ракетка мира, которая помогала Украине, тренируется с "нейтральной" теннисисткой –видео

В среду, 28 мая, начнется основная сетка Ролан Гаррос 2025 года. Престижный турнир состоится в волшебном французском городе любви Париж.

Экс-первая ракетка мира Ига Швьонтек плодотворно готовится к выступлению на турнире. Однако польская теннисистка проводит тренировки не сама, а в паре с "нейтральной" спортсменкой, информирует 24 канал со ссылкой на The Tennis Letter.

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Неожиданный выбор

Ига Шьвонтек выбрала себе в пару на тренировку "нейтральную" первую ракетку мира из Беларуси Арину Сабаленко. Об этом теннисистки с радостью сообщили в социальных сетях.

На видео можно увидеть фрагмент из совместной тренировки Арины Сабаленки и Иги Швьонтек. Теннисистки отрабатывают удары перед стартом Ролан Гаррос-2025.

Швьонтек тренируется с Сабаленко: смотрите видео

В свое время Ига Швьонтек приняла участие в благотворительном матче, помогая собирать украинцам средства, которые пошли на помощь детьми, пострадавших в войне с Россией.

Напомним, что турнир в Париже начнется 28 мая, а завершится 8 июня. Три украинские теннисистки Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева соревнуются в квалификации за выход на Ролан Гаррос-2025.