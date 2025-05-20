Експерша ракетка світу Іга Швьонтек плідно готується до виступу на турнірі. Проте польська тенісистка проводить тренування не сама, а у парі з "нейтральною" спортсменкою, інформує 24 канал із посиланням на The Tennis Letter.

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Несподіваний вибір

Іга Шьвонтек обрала собі у пару на тренування "нейтральну" першу ракетку світу з Білорусі Аріну Сабалєнка. Про це тенісистки з радістю повідомили у соціальних мережах.

На відео можна побачити фрагмент зі спільного тренування Аріни Сабалєнки та Іги Швьонтек. Тенісистки відпрацьовують удари перед стартом Ролан Гаррос-2025.

Швьонтек тренується з Сабалєнка: дивіться відео

Свого часу Іга Швьонтек взяла участь у благодійному матчі, допомагаючи збирати українцям кошти, які пішли на допомогу дітями, що постраждали у війні з Росією.

Нагадаємо, що турнір у Парижі розпочнеться 28 травня, а завершиться 8 червня. Три українські тенісистки Дар'я Снігур, Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева змагають у кваліфікації за вихід на Ролан Гаррос-2025.