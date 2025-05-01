На жаль, українська тенісистка поступилась першій ракетці світу та завершила виступи на "тисячнику". Проте гра запам'яталась скандальним вчинком Сабалєнки, повідомляє 24 канал.

Читайте також Марта Костюк дала топовий бій першій ракетці світу з Білорусі, але вилетіла з турніру в Мадриді

Що зробила Сабалєнка

Аріна Сабалєнка програвала у другому сеті та під час тай-брейку попросила суддю призупинити гру через те, що почався дощ. Однак білоруська тенісистка отримала відмову, адже дощ був не сильним.

Згодом "нейтральна" спортсменка виконала невдалу подачу. Після чого Сабалєнка за власним бажанням пішла на лавку та склала ракетку у сумку. Завдяки паузі тенісистка знову виконувала першу подачу.

Аріна Сабалєнка самовільно сіла на лавку: дивіться відео

На пресконференції після гри Аріна Сабалєнка пояснила, чому повна вирішила перервала протистояння. Зі слів, "нейтральної" тенісистки, вона не хотіла зробити подвійну помилку.

Сабалєнка заявила, що під дощем неможливо було подавати, адже вода заливала очі. Після першої подачі вона зрозуміла, що не може продовжувати грати.

Я знала, що якщо продовжу, то точно зроблю подвійну помилку, а мені цього не хотілося. Тож я вирішила, що грати далі не можна. І рада, що зробила це,

– наводить слова Сабалєнки ВТУ.

Нагадаємо, що сьогодні 1 травня Аріна Сабалєнка зіграє проти Еліни Світоліної у півфіналі "тисячника" у Мадриді. Орієнтовний початок матчу о 22:30 за київським часом.