Аріна Сабалєнка – Марта Костюк (Україна 2:0 (7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

На жіночому тенісному турнірі категорії WTA1000 в Мадриді визначились всі півфіналістки. У змаганні брали участь чотири українки, дві з яких дістались 1/4 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Суперборотьба Костюк

Еліна Світоліна не мала проблем із Моюкою Учідзімою, витративши на перемогу менше години. А ось Марті Костюк випала куди більш серйозна опонентка – перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Білоруска була явною фавориткою в парі. Ба більше, минулі дві особисті зустрічі із Костюк Аріна виграла без проблем. Але цього разу киянка дала бій "нейтральній" опонентці.

Перший сет тривав безпомилково до рахунку 4:4, аж поки у дев'ятому геймі Марта не оформила брейк. Вона мала шанс закрити сет на своїй подачі, але не використала шанс та віддала "свої" подачі Сабалєнка.

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Зрештою Аріна довела справу до тайбрейка, де на класі взяла гору. Втім Костюк мала всі шанси повернутися у боротьбу в другому сеті. Сабалєнка віддала перші два гейми, але швидко відновила паритет.

Вже за рахунку 5:5 суперниці знову обмінялись брейками та знову пішли з'ясовувати сильнішу на тайбрейку. Цього разу Марта вже була близькою до виграшу, адже мала аж три сет-поїнти. Втім фортуна відвернулась від українки і та програла Аріні і другий сет.

Таким чином, Марта з гідністю залишає турнір в Мадриді, а Сабалєнка виходить у півфінал як раз на Еліну Світоліну. У другому півфіналі зійдуться Коко Гауфф та Іга Швьонтек.

Відеоогляд поєдинку Сабалєнка – Костюк