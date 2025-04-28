Причиною став масштабний блекаут у Європі, зокрема, в Іспанії. Марта Костюк на власній сторінці в інстаграмі іронічно відреагувала на знеструмлення, пише 24 канал.

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Реакція Костюк

Сьогоднішній матч встигла зіграти лише Юлія Стародубцева. Українська тенісистка поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій – 1:6, 4:6. Тоді як Марта Костюк та Еліна Світоліна чекатимуть, коли відновиться електроживлення.

Костюк у жартівливій формі відреагувала на блекаут. Експерша ракетка України звернулась до ДТЕК.

WTA 1000 – і 1000 свічок. ДТЕК, є якісь оновлення щодо графіка,

– написала Костюк.

Костюк відреагувала на знеструмлення в Європі / Фото з інстаграму тенісистки

Натомість у ДТЕК відповіли, щодо масштабного блекауту в Європі. У компанії заявили, що не вводитимуть графіків відключення для Іспанії, Франції та Португалії.

Реакція ДТЕК на блекаут в Європі:

Нагадаємо, що Марта Костюк зіграє у 1/8 фіналу WTA 1000 проти "нейтральної" росіянки Анастасії Потапової. Еліна Світоліна зустрінеться із грецькою тенісисткою Марією Саккарі.