Причиною став масштабний блекаут у Європі, зокрема, в Іспанії. Марта Костюк на власній сторінці в інстаграмі іронічно відреагувала на знеструмлення, пише 24 канал.
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Реакція Костюк
Сьогоднішній матч встигла зіграти лише Юлія Стародубцева. Українська тенісистка поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій – 1:6, 4:6. Тоді як Марта Костюк та Еліна Світоліна чекатимуть, коли відновиться електроживлення.
Костюк у жартівливій формі відреагувала на блекаут. Експерша ракетка України звернулась до ДТЕК.
WTA 1000 – і 1000 свічок. ДТЕК, є якісь оновлення щодо графіка,
– написала Костюк.
Костюк відреагувала на знеструмлення в Європі / Фото з інстаграму тенісистки
Натомість у ДТЕК відповіли, щодо масштабного блекауту в Європі. У компанії заявили, що не вводитимуть графіків відключення для Іспанії, Франції та Португалії.
Реакція ДТЕК на блекаут в Європі:
Нагадаємо, що Марта Костюк зіграє у 1/8 фіналу WTA 1000 проти "нейтральної" росіянки Анастасії Потапової. Еліна Світоліна зустрінеться із грецькою тенісисткою Марією Саккарі.