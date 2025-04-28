Причиной стал масштабный блэкаут в Европе, в частности, в Испании. Марта Костюк на собственной странице в инстаграме иронично отреагировала на обесточивание, пишет 24 канал.

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Реакция Костюк

Сегодняшний матч успела сыграть только Юлия Стародубцева. Украинская теннисистка уступила "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой – 1:6, 4:6. Тогда как Марта Костюк и Элина Свитолина будут ждать, когда восстановится электропитание.

Костюк в шутливой форме отреагировала на блэкаут. Экс-первая ракетка Украины обратилась к ДТЭК.

WTA 1000 – и 1000 свечей. ДТЭК, есть какие-то обновления по графику,

– написала Костюк.

Костюк отреагировала на обесточивание в Европе / Фото из инстаграма теннисистки

Зато в ДТЭК ответили, относительно масштабного блэкаута в Европе. В компании заявили, что не будут вводить графиков отключения для Испании, Франции и Португалии.

Реакция ДТЭК на блэкаут в Европе:

Напомним, что Марта Костюк сыграет в 1/8 финала WTA 1000 против "нейтральной" россиянки Анастасии Потаповой. Элина Свитолина встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.