С 22 апреля по 5 мая в Мадриде проходит Открытый чемпионат по теннису. В нем также принимают участие известные украинские теннисистки.

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Турнир в Мадриде приостановили

Масштабное обесточивание охватило всю Испанию и задело даже Португалию с Францией, пишет 24 канал со ссылкой на El Mundo.

Из-за проблем с электроэнергией в Мадриде остановили турнир Madrid Open.

По состоянию на сейчас известно, что в Испании не работают телефонные линии, светофоры, наиболее загруженный аэропорт Барахас, поезда, метрополитен. Причины отключения электроэнергии по всей стране еще выясняют.

Отметим, что участие в Открытом чемпионате Мадрида по теннису принимают украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.