Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6/4:6)

В столице Испании в Мадриде в эти дни продолжается теннисный женский турнир категории WTA1000. В 1/16 финала дошли сразу три украинки – Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Элина Свитолина, сообщает 24 Канал.

По теме Костюк в огненном матче победила "нейтральную" россиянку и вышла в 1/8 турнира в Мадриде

Уверенная победа Элины

Первые две смогли сенсационно одолеть своих оппоненток из России и выйти в 1/8 финала. А вот Свитолиной досталась одна из топ-теннисисток Елена Рыбакина. Девушка является уроженкой страны-террористки, однако выступает под флагом Казахстана.

В 2024 году Элина дважды проиграла Елене, поэтому в отчетном поединке считалась андердогом. Однако украинке удалось на равных стартовать против казашки и дождаться ее ошибки на своих подачах в шестом гейме.

Это позволило Свитолиной выиграть первый сет. Во втором же судьбу сета решил еще один брейк от Элины в третьем гейме. После того, как преимущество оказалось на стороне украинки, она уже окончательно довела партию до победы.

Читайте также Стародубцева с камбеком победила "нейтральную" россиянку и вышла в 1/8 турнира в Мадриде

Таким образом, Элина стала третьей нашей представительницей в 1/8 финала. Ее оппоненткой станет греческая спортсменка Мария Саккари. В свою очередь Стародубцева и Костюк сразятся снова против "нейтральных" теннисисток – Мирры Андреевой и Анастасии Потаповой соответственно.