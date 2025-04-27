Марта Костюк – Вероника Кудерметова 2:1 (6:0, 4:6, 6:4)

В рейтинге WTA Вероника Кудерметова занимает 52 место. Ранее соперницы уже дважды встречались на корте, но в обоих матчах побеждала россиянка, пишет 24 Канал.

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Костюк продолжает борьбу за трофей

Третий по счету матч против Кудерметовой оказался не простым для Костюк. Хотя все начиналось очень хорошо для украинки.

В первом сете Марта с баранкой разгромила "нейтралку", не оставив ей никаких шансов – 6:0.

После четырех геймов второй партии Костюк уверенно вела в счете – 3:1. Однако Кудерметова выиграла четыре подряд гейма, закрыв сет – 6:4.

Победительница матча определилась в решающем сете. Костюк выиграла два подряд гейма, но затем проиграла свою подачу, позволив россиянке сократить разрыв. После ничейного счета (3:3) Марта взяла два гейма и проиграла одну подачу – 6:4.



В итоге Костюк одержала первую победу в противостоянии с Кудерметовой и пробилась в четвертый круг.

Напомним, что днем ранее в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде пробилась Юлия Стародубцева. В третьем круге она победила "нейтральную" Людмилу Самсонову.