Марта Костюк – Вероніка Кудерметова 2:1 (6:0, 4:6, 6:4)
У рейтингу WTA Вероніка Кудерметова посідає 52 місце. Раніше суперниці вже двічі зустрічалися на корті, але в обох матчах перемагала росіянка, пише 24 Канал.
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Костюк продовжує боротьбу за трофей
Третій за рахунком матч проти Кудерметової виявився не простим для Костюк. Хоча все починалося дуже добре для українки.
У першому сеті Марта з бубликом розгромила "нейтралку", не залишивши їй жодних шансів – 6:0.
Після чотирьох геймів другої партії Костюк впевнено вела в рахунку – 3:1. Однак Кудерметова виграла чотири поспіль гейми, закривши сет – 6:4.
Переможниця матчу визначилася у вирішальному сеті. Костюк виграла два поспіль гейми, але потім програла свою подачу, дозволивши росіянці скоротити розрив. Після нічийного рахунку (3:3) Марта взяла два гейми та програла одну подачу – 6:4.
У підсумку Костюк здобула першу перемогу у протистоянні з Кудерметовою та пробилася до четвертого кола.
Нагадаємо, що днем раніше до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді пробилася Юлія Стародубцева. У третьому колі вона перемогла "нейтральну" Людмилу Самсонову.