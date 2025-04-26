Юлія Стародубцева – Людмила Самсонова 2:1 (2:6, 7:6(2), 6:0)

У 1/16 фіналу в суперниці Юлії Стародубцевій дісталася "нейтральна" росіянка Людмила Самсонова. Це була перша очна зустріч тенісисток, пише 24 Канал.

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Стародубцева розгромила росіянку в третьому сеті

25-річна українка невдало розпочала поєдинок. У першому сеті Стародубцева поступилася суперниці 2:6.

Переломною стала друга партія. Юлія програвала росіянці після чотирьох геймів – 1:3. Проте наша тенісистка зуміла відігратися, взявши три поспіль гейми. Переможниця другого сету визначилася на тай-брейку. Там українка здобула впевнену перемогу, віддавши суперниці лише два очка.

У вирішальному третьому сеті уроджениця Каховки не залишила жодних шансів росіянці. Юлія з "бубликом" розгромила Самсонову – 6:0, вигравши матч (2:1). Українка здобула найбільш рейтингову перемогу в кар'єрі.

Загалом матч тривав дві години та 34 хвилини. Стародубцева здобула п'яту перемогу на турнірі в Мадриді. Нагадаємо, що Юлія розпочала виступ з кваліфікації.

У 1/8 фіналу опоненткою Стародубцевої буде ще одна "нейтральна" росіянка – Мірра Андрєєва. Вона займає сьомий рядок у рейтингу WTA.