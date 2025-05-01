Арина Сабаленка – Марта Костюк (Украина 2:0 (7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

На женском теннисном турнире категории WTA1000 в Мадриде определились все полуфиналистки. В соревновании принимали участие четыре украинки, две из которых добрались до 1/4 финала, сообщает 24 Канал.

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Суперборьба Костюк

Элина Свитолина не имела проблем с Моюкой Учидзимой, потратив на победу меньше часа. А вот Марте Костюк выпала куда более серьезная оппонентка – первая ракетка мира Арина Сабаленка.

Белоруска была явной фавориткой в паре. Более того, прошлые две личные встречи с Костюк Арина выиграла без проблем. Но на этот раз киевлянка дала бой "нейтральной" оппонентке.

Первый сет продолжался безошибочно до счета 4:4, пока в девятом гейме Марта не оформила брейк. Она имела шанс закрыть сет на своей подаче, но не использовала шанс и отдала "свои" подачи Сабаленко.

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В конце концов Арина довела дело до тайбрейка, где на классе взяла верх. Впрочем Костюк имела все шансы вернуться в борьбу во втором сете. Сабаленка отдала первые два гейма, но быстро восстановила паритет.

Уже при счете 5:5 соперницы снова обменялись брейками и снова пошли выяснять сильнейшую на тайбрейке. На этот раз Марта уже была близка к выигрышу, ведь имела аж три сет-поинта. Впрочем фортуна отвернулась от украинки и та проиграла Арине и второй сет.

Таким образом, Марта с достоинством покидает турнир в Мадриде, а Сабаленка выходит в полуфинал как раз на Элину Свитолину. Во втором полуфинале сойдутся Коко Гауфф и Ига Швентек.

Видеообзор поединка Сабаленка – Костюк