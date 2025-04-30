Еліні Світоліній вистачило 54 хвилини, щоб розібратися з першою ракеткою Японії. Українська королева тенісу здобула одинадцяту поспіль перемогу, оновивши своє попереднє досягнення, пише 24 Канал.

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Світоліна не програла жодного сету в 11 матчах

Свою рекордну переможну серію Світоліна розпочала на Кубку Біллі Джин Кінг, коли у першому матчі кваліфікації перемогла польську тенісистку Маю Хвалінську. Після двох перемог у складі збірної України, Еліна тріумфувала на турнірі в Руані, де стала володаркою трофея.

У Мадриді Світоліна здобула вже чотири перемоги. Зазначимо, що усі поєдинки завершувалися з рахунком 2:0 на користь одеситки. Тож за сетами переможна серія триває 22 партії.

Крім особистого рекорду Світоліна повторила досягнення XXI століття за серією перемог з рахунком 2:0 на ґрунтових кортах. Така серія підкорилася лише двом тенісисткам: італійці Флавії Пеннетті та легендарній американці Серені Вільямс.

Довідка. Зазначимо, що найдовша серія перемог Світоліної, з урахуванням трьохсетових поєдинків, становить 12 матчів (липень – серпень 2013 року).

Наступною суперницею Світоліної на турнірі в Мадриді стане переможниця чвертьфіналу між українкою Мартою Костюк та "нейтральною" білорускою Аріною Сабалєнко.