Этот матч стал одним из самых громких сюрпризов женской сетки Уимблдона-2026. Не меньшее внимание болельщиков, чем сам результат, привлекла реакция польской теннисистки, которая тяжело переживала неудачное развитие событий, сообщает 24 Канал.

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Как сыграла Свентек?

Ига Свентек, приехавшая в Лондон в статусе действующей победительницы Уимблдона, завершила выступления уже на стадии третьего круга. Ее соперницей стала представительница Филиппин Александра Эала, занимающая 32-е место в мировом рейтинге.

Матч длился 2 часа 15 минут и завершился победой Эалы в двух сетах – 7:6, 6:2. Особенно драматичной стала концовка первого сета, после которой психологическое преимущество полностью перешло к филиппинской теннисистке.

Для Свентек это поражение стало худшим результатом на турнирах Большого шлема за последние два года. Полька считалась одной из главных фавориток Уимблдона, поэтому ее ранний вылет стал настоящей неожиданностью как для экспертов, так и для болельщиков.

Нервный срыв Свентек

Во время встречи эмоции Свьонтек все сильнее вырывались наружу. После неудачных розыгрышей она громко кричала, несколько раз с силой швыряла ракетку о корт, а во время пауз между геймами накрывалась полотенцем, пытаясь взять себя в руки.

Напряжение только нарастало, ведь полька защищала чемпионский титул, завоеванный в прошлом году. Из-за раннего вылета она потеряет значительное количество рейтинговых очков, что также могло повлиять на ее психологическое состояние во время матча.

По окончании встречи Свентек уже не скрывала разочарования. Камеры зафиксировали, что теннисистка едва сдерживала слезы, покидая корт после одного из самых болезненных поражений последних сезонов.

Зато для Александры Эали эта победа стала одной из самых громких в карьере. Филиппинская теннисистка выбила действующую чемпионку турнира и впервые вышла в четвертый круг Уимблдона, продолжив свою сенсационную кампанию на травяном "мейджоре".