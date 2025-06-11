Милевский и Алиев в главных ролях: на Троещине пересняли легендарную рекламу Adidas

В Украине в последние годы активно развивается медиафутбол. Одним из самых известных клубов в нем является киевский Ignis.

За эту медиакоманду выступают бывшие звезды Динамо Артем Милевский и Александр Алиев. Накануне киевский клуб переснял культовый рекламный ролик от Adidas, информирует 24 Канал.

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Ignis переснял легендарную рекламу

В нем два парня выбирают в свою команду для дворового футбола звездных футболистов. В оригинальном видео тогда снялись Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Кака и многие другие.

Украинская медиакоманда использовала же для своего ролика своих игроков, в частности, и главных звезд Милевского и Алиева. Таким образом клуб представил четырех новых футболистов, среди которых и известный бывший защитник сборной Украины Евгений Селин.

Как Ignis повторил рекламу Adidas: смотрите видео

Напомним, что недавно Александр Алиев оказался в эпицентре скандала. Он подвергся жесткой критике от ветерана украинско-российской войны Олега Симороза.