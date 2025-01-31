Показали их место, – Цыганык разнес Динамо и Шахтер за выступления в еврокубках
Украинский блогер Игорь Цыганик прокомментировал выступления Динамо и Шахтера в еврокубках. Он раскритиковал обе команды за результаты.
Динамо и Шахтер закончили свои выступления в еврокубках после 8-ми туров. Обе команды не порадовали своих болельщиков хорошими результатами.
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Цыганык раскритиковал Динамо и Шахтер
Блогер отметил, что Слава Богу, что еврокубки закончились. Это самые провальные еврокубки за последние лет 30, пишет 24 канал со ссылкой на FootballHub.
Такой безнадежности я не помню. Мы преувеличиваем наши ожидания и находимся в очень трудном положении. Украинским футболистам показали их место в Европе. Если мы хотим быть конкурентными, то должны привлекать легионеров,
– сказал Игорь Цыганик.
Справка. Шахтер занял 27-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов, а Динамо заняло 34-ю позицию в Лиге Европы.
Отметим, что "горняки" два раза одержали победу, один раз сыграли в ничью и 5 раз проиграли. Динамо одержало одну победу, одну ничью и 6 раз проиграло.