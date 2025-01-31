Показали их место, – Цыганык разнес Динамо и Шахтер за выступления в еврокубках

Украинский блогер Игорь Цыганик прокомментировал выступления Динамо и Шахтера в еврокубках. Он раскритиковал обе команды за результаты.

Динамо и Шахтер закончили свои выступления в еврокубках после 8-ми туров. Обе команды не порадовали своих болельщиков хорошими результатами.

Читайте также Суркис назвал главное препятствие, которое помешало Динамо и Шахтеру в еврокубках

Цыганык раскритиковал Динамо и Шахтер

Блогер отметил, что Слава Богу, что еврокубки закончились. Это самые провальные еврокубки за последние лет 30, пишет 24 канал со ссылкой на FootballHub.

Такой безнадежности я не помню. Мы преувеличиваем наши ожидания и находимся в очень трудном положении. Украинским футболистам показали их место в Европе. Если мы хотим быть конкурентными, то должны привлекать легионеров,

– сказал Игорь Цыганик.

Справка. Шахтер занял 27-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов, а Динамо заняло 34-ю позицию в Лиге Европы.

Отметим, что "горняки" два раза одержали победу, один раз сыграли в ничью и 5 раз проиграли. Динамо одержало одну победу, одну ничью и 6 раз проиграло.