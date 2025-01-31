Динамо и Шахтер закончили свои выступления в еврокубках после 8-ми туров. Обе команды не порадовали своих болельщиков хорошими результатами.

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Какую причину провала назвал Суркис

Президент Динамо считает, что логистика имеет важное значение, пишет 24 канал со ссылкой на FootballHub.

И Динамо, и Шахтер набрали бы гораздо больше очков, если бы мы играли дома, но у нас идет война и я надеюсь, что в этом году все закончится справедливым миром для нашей страны. Тогда мы будем играть на наших стадионах при полных трибунах,

– сказал Игорь Суркис.

Справка. Шахтер занял 27-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов, а Динамо заняло 34-ю позицию в Лиге Европы.

Отметим, что горняки два раза одержали победу, один раз сыграли в ничью и 5 раз проиграли. Динамо одержало одну победу, одну ничью и 6 раз проиграло.