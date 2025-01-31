Динамо та Шахтар закінчили свої виступи в єврокубках після 8-ми турів. Обидві команди не потішили своїх вболівальників хорошими результатами.

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Яку причину провалу назвав Суркіс

Президент Динамо вважає, що логістика має важливе значення, пише 24 канал з посиланням на FootballHub.

І Динамо, і Шахтар набрали б значно більше очок, якби ми грали вдома, але у нас йде війна і я сподіваюсь, що у цьому році все закінчиться справедливим миром для нашої країни. Тоді ми будемо грати на наших стадіонах при повних трибунах,

– сказав Ігор Суркіс.

Довідка. Шахтар посів 27-му позицію в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а Динамо зайняло 34-ту позицію в Лізі Європи.

Відзначимо, що гірники два рази здобули перемогу, один раз зіграли в нічию та 5 разів програли. Динамо здобуло одну перемогу, одну нічию та 6 разів програло.