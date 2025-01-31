У четвер, 30 січня, Динамо провело свій останній єврокубковий матч цього сезону. В межах 8-го туру Ліги Європи кияни мінімально здолали РФШ.

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Кабаєв оцінив виступи Динамо

Гравець зазначив, що розмовляв з хлопцями та тренером. Щось у них так зламалося, що не дало їм той результат, пише 24 канал з посиланням на "UA-Football".

Це бʼє по самолюбству. Динамо не повинно так грати. Ми розраховували на набагато кращий результат, ніж у нас є зараз. Кажу ж: що маємо, то маємо,

– розповів Кабаєв.

Також він сказав, що такий гіркий досвід, який надалі дасть нам тільки прогрес у чемпіонаті.

"Зараз будуть у нас всі сили сконцентровані на УПЛ, бо нам треба і Кубок вигравати й чемпіонат: задачі такі є у команди. А такі матчі як проти РФШ – ми всі це розуміємо – тільки в плюс будуть", – додав Владислав Кабаєв.

Відзначимо, що Динамо завершило виступи у Лізі Європи і не вийшло до плей-оф. Команда за 8 турів здобула одну перемогу, одну нічию та 6 разів програла.