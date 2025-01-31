У четвер, 30 січня, Динамо провело свій останній єврокубковий матч цього сезону. В межах 8-го туру Ліги Європи кияни мінімально здолали РФШ.

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Які підсумки підбив Шовковський

Наставник киян зазначив, що перемога – це завжди перемога, однак не на такий результат розраховувала команда, коли починала матчі основного етапу Ліги Європи, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ФК Динамо.

На жаль, склалося так, як склалося. Ми аналізували й будемо аналізувати кожну гру, і роблячи це, ми ніколи не прив'язуємося до результату. Поясню, чому. Тому що результат може позитивно або негативно впливати на аналіз,

– розповів Шовковський.

Він також вважає, що у такому випадку емоції не завжди допомагають правильно і коректно розглядати ті чи інші футбольні аспекти й моменти. Зокрема він висловився щодо матчу з РФШ.

"Сьогоднішня гра з точки зору результату для турнірної таблиці не мала значення. А з точки зору іміджу і збереження обличчя команди мала величезне значення для нас, для Динамо. Тому, безумовно, ми задоволені. Хоча якість газону… це був найжахливіший газон, на якому ми грали", – додав Олександр Шовковський.

Відзначимо, що Динамо завершило виступи у Лізі Європи і не вийшло до плей-оф. Команда за 8 турів здобула одну перемогу, одну нічию та 6 разів програла.