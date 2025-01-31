В Лізі Європи 2024-2025 підійшов до завершення основний етап. Турнір проходить по новій схемі, без груп та у 8 турів, в рамках яких команди грали проти восьми різних опонентів, повідомляє 24 Канал.

До теми Перша перемога Динамо та асист Яремчука: результати матчів 8-го туру Ліги Європи

Фаворити проходять далі

Напряму в 1/8 фіналу потрапила перша вісімка команд, тоді як клуби з 9 по 24 місця відправляться у стикові ігри. Єдиним представником України в турнірі було київське Динамо.

Проте команда Олександра Шовковського стартувала з шести поразок та достроково втратила шанси на вихід у плей-оф. В останньому турі "біло-сині" таки змогли здобути першу перемогу в турнірі (1:0 проти РФШ), але на турнірне становище це не вплинуло.

В останньому турі вирішувались долі путівок у плей-оф. На межі вильоту були Рома та Порту, проте перемоги в останньому турі врятували їх від ганьби. Артем Довбик продовжує боротьбу за перемогу в Лізі Європи.

Що стосується Романа Яремчука, то його Олімпіакос зміг розгромити Карабах та фінішувати у топ-вісімці. А от Бешикташ та Гоффенгайм не змогли потрапити у топ-24 та завершили свій євросезон.

Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лаціо 6 1 1 17-5 19 2 Атлетік 6 1 1 15-7 19 3 Манчестер Юн. 5 3 0 16-9 18 4 Тоттенхем 5 2 1 17-9 17 5 Айнтрахт 5 1 2 14-10 16 6 Ліон 4 3 1 16-8 15 7 Олімпіакос 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глімт 4 2 2 14-10 14 10 Андерлехт 4 2 2 14-12 14 11 Стяуа 4 2 2 10-9 14 12 Аякс 4 1 3 16-8 13 13 Реал Сосьєдад 4 1 3 13-9 13 14 Галатасарай 3 4 1 19-16 13 15 Рома 3 3 2 10-6 12 16 Вікторія 3 3 2 13-12 12 17 Ференцварош 4 0 4 15-15 12 18 Порту 3 2 3 13-11 11 19 АЗ Алкмаар 3 2 3 13-13 11 20 Мідтьюлланд 3 2 3 9-9 11 21 Юніон Сен-Жиллуаз 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 3 1 4 12-10 10 23 Твенте 2 4 2 8-9 10 24 Фенербахче 2 4 2 9-11 10 25 Брага 3 1 4 9-12 10 26 Ельфсборг 3 1 4 9-14 10 27 Гоффенгайм 2 3 3 11-14 9 28 Бешикташ 3 0 5 10-15 9 29 Маккабі Т.-А. 2 0 6 8-17 6 30 Славія 1 2 5 7-11 5 31 Мальме 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 1 2 5 6-13 5 33 Лудогорець 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 1 1 6 5-18 4 35 Ніцца 0 3 5 7-16 3 36 Карабах 1 0 7 6-20 3

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Таким чином, наступні вісім клубів проходять стиковий раунд автоматом та напряму потрапляють в 1/8 фіналу:

Лаціо

Атлетік

Манчестер Юнайтед

Тоттенхем

Айнтрахт

Ліон

Олімпіакос

Рейнджерс

Що стосується 16-ти команд-учасниць стикової стадії, то жеребкування пар відбудеться вже 31 січня. Поки кожна з команд знає лише по два потенційних своїх опонента і саме жереб визначить одного із них в пару:

КОМАНДА ПОТЕНЦІЙНІ СУПЕРНИКИ Буде-Глімт Твенте / Фенербахче Андерлехт Твенте / Фенербахче Стяуа Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК Аякс Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК Реал Сосьєдад АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд Галатасарай АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд Рома Ференцварош / Порту Вікторія Ференцварош / Порту Ференцварош Рома / Вікторія Порту Рома / Вікторія АЗ Алкмаар Реал Сосьєдад / Галатасарай Мідтьюлланд Реал Сосьєдад / Галатасарай Юніон Сен-Жиллуаз Стяуа / Аякс ПАОК Стяуа / Аякс Твенте Буде-Глімт / Андерлехт Фенербахче Буде-Глімт / Андерлехт

Матчі стикової стадії відбудуться 13 та 20 лютого, а ігри 1/8 фіналу заплановані на 6 та 13 березня. До речі, топ-вісімка команд також знає потенційних чотирьох опонентів, одного з яких буде визначено жеребом після стикового раунду:

КОМАНДА ПОТЕНЦІЙНІ СУПЕРНИКИ Лаціо Рома / Вікторія / Ференцварош / Порту Атлетік Рома / Вікторія / Ференцварош / Порту Манчестер Юн. Реал Сосьєдад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд Тоттенхем Реал Сосьєдад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мідтьюлланд Айнтрахт Стяуа / Аякс / Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК Ліон Стяуа / Аякс / Юніон Сен-Жиллуаз / ПАОК Олімпіакос Буде-Глімт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче Рейнджерс Буде-Глімт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче

Жеребкування 1/8 фіналу призначене 21 лютого. Фінал Ліги Європи-2025 відбудеться 21 травня в іспанському Більбао на стадіоні "Сан Мамес".