В Лиге Европы 2024-2025 подошел к завершению основной этап. Турнир проходит по новой схеме, без групп и в 8 туров, в рамках которых команды играли против восьми разных оппонентов, сообщает 24 Канал.

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Фавориты проходят дальше

Напрямую в 1/8 финала попала первая восьмерка команд, тогда как клубы с 9 по 24 места отправятся в стыковые игры. Единственным представителем Украины в турнире было киевское Динамо.

Однако команда Александра Шовковского стартовала с шести поражений и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф. В последнем туре "бело-синие" таки смогли одержать первую победу в турнире (1:0 против РФШ), но на турнирное положение это не повлияло.

В последнем туре решались судьбы путевок в плей-офф. На грани вылета были Рома и Порту, однако победы в последнем туре спасли их от позора. Артем Довбик продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.

Что касается Романа Яремчука, то его Олимпиакос смог разгромить Карабах и финишировать в топ-восьмерке. А вот Бешикташ и Хоффенхайм не смогли попасть в топ-24 и завершили свой евросезон.

Турнирная таблица Лиги Европы 2024-2025:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Лацио 6 1 1 17-5 19 2 Атлетик 6 1 1 15-7 19 3 Манчестер Юн. 5 3 0 16-9 18 4 Тоттенхэм 5 2 1 17-9 17 5 Айнтрахт 5 1 2 14-10 16 6 Лион 4 3 1 16-8 15 7 Олимпиакос 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 4 2 2 14-10 14 10 Андерлехт 4 2 2 14-12 14 11 Стяуа 4 2 2 10-9 14 12 Аякс 4 1 3 16-8 13 13 Реал Сосьедад 4 1 3 13-9 13 14 Галатасарай 3 4 1 19-16 13 15 Рома 3 3 2 10-6 12 16 Виктория 3 3 2 13-12 12 17 Ференцварош 4 0 4 15-15 12 18 Порту 3 2 3 13-11 11 19 АЗ Алкмаар 3 2 3 13-13 11 20 Мидтьюлланд 3 2 3 9-9 11 21 Юнион Сен-Жиллуаз 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 3 1 4 12-10 10 23 Твенте 2 4 2 8-9 10 24 Фенербахче 2 4 2 9-11 10 25 Брага 3 1 4 9-12 10 26 Эльфсборг 3 1 4 9-14 10 27 Хоффенхайм 2 3 3 11-14 9 28 Бешикташ 3 0 5 10-15 9 29 Маккаби Т.-А. 2 0 6 8-17 6 30 Славия 1 2 5 7-11 5 31 Мальме 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 1 2 5 6-13 5 33 Лудогорец 0 4 4 4-11 4 34 Динамо 1 1 6 5-18 4 35 Ницца 0 3 5 7-16 3 36 Карабах 1 0 7 6-20 3

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Таким образом, следующие восемь клубов проходят стыковой раунд автоматом и напрямую попадают в 1/8 финала:

Лацио

Атлетик

Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

Айнтрахт

Лион

Олимпиакос

Рейнджерс

Что касается 16-ти команд-участниц стыковой стадии, то жеребьевка пар состоится уже 31 января. Пока каждая из команд знает лишь по два потенциальных своих оппонента и именно жребий определит одного из них в пару:

КОМАНДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ Буде-Глимт Твенте / Фенербахче Андерлехт Твенте/Фенербахче Стяуа Юнион Сен-Жиллуаз/ПАОК Аякс Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК Реал Сосьедад АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд Галатасарай АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд Рома Ференцварош / Порту Виктория Ференцварош/Порту Ференцварош Рома/Виктория Порту Рома/Виктория АЗ Алкмаар Реал Сосьедад / Галатасарай Мидтьюлланд Реал Сосьедад / Галатасарай Юнион Сен-Жиллуаз Стяуа / Аякс ПАОК Стяуа / Аякс Твенте Буде-Глимт/Андерлехт Фенербахче Буде-Глимт/Андерлехт

Матчи стыковой стадии состоятся 13 и 20 февраля, а игры 1/8 финала запланированы на 6 и 13 марта. Кстати, топ-восьмерка команд также знает потенциальных четырех оппонентов, одного из которых будет определен жребием после стыкового раунда:

КОМАНДА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ Лацио Рома / Виктория / Ференцварош / Порту Атлетик Рома/Виктория/Ференцварош/Порту Манчестер Юн. Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд Тоттенхэм Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд Айнтрахт Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК Лион Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК Олимпиакос Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче Рейнджерс Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче

Жеребьевка 1/8 финала назначена 21 февраля. Финал Лиги Европы-2025 состоится 21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан Мамес".