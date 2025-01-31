В Лиге Европы 2024-2025 подошел к завершению основной этап. Турнир проходит по новой схеме, без групп и в 8 туров, в рамках которых команды играли против восьми разных оппонентов, сообщает 24 Канал.
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Фавориты проходят дальше
Напрямую в 1/8 финала попала первая восьмерка команд, тогда как клубы с 9 по 24 места отправятся в стыковые игры. Единственным представителем Украины в турнире было киевское Динамо.
Однако команда Александра Шовковского стартовала с шести поражений и досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф. В последнем туре "бело-синие" таки смогли одержать первую победу в турнире (1:0 против РФШ), но на турнирное положение это не повлияло.
В последнем туре решались судьбы путевок в плей-офф. На грани вылета были Рома и Порту, однако победы в последнем туре спасли их от позора. Артем Довбик продолжает борьбу за победу в Лиге Европы.
Что касается Романа Яремчука, то его Олимпиакос смог разгромить Карабах и финишировать в топ-восьмерке. А вот Бешикташ и Хоффенхайм не смогли попасть в топ-24 и завершили свой евросезон.
Турнирная таблица Лиги Европы 2024-2025:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Лацио
|6
|1
|1
|17-5
|19
|2
|Атлетик
|6
|1
|1
|15-7
|19
|3
|Манчестер Юн.
|5
|3
|0
|16-9
|18
|4
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|17-9
|17
|5
|Айнтрахт
|5
|1
|2
|14-10
|16
|6
|Лион
|4
|3
|1
|16-8
|15
|7
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|9-3
|15
|8
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|16-10
|14
|9
|Буде-Глимт
|4
|2
|2
|14-10
|14
|10
|Андерлехт
|4
|2
|2
|14-12
|14
|11
|Стяуа
|4
|2
|2
|10-9
|14
|12
|Аякс
|4
|1
|3
|16-8
|13
|13
|Реал Сосьедад
|4
|1
|3
|13-9
|13
|14
|Галатасарай
|3
|4
|1
|19-16
|13
|15
|Рома
|3
|3
|2
|10-6
|12
|16
|Виктория
|3
|3
|2
|13-12
|12
|17
|Ференцварош
|4
|0
|4
|15-15
|12
|18
|Порту
|3
|2
|3
|13-11
|11
|19
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|3
|13-13
|11
|20
|Мидтьюлланд
|3
|2
|3
|9-9
|11
|21
|Юнион Сен-Жиллуаз
|3
|2
|3
|8-8
|11
|22
|ПАОК
|3
|1
|4
|12-10
|10
|23
|Твенте
|2
|4
|2
|8-9
|10
|24
|Фенербахче
|2
|4
|2
|9-11
|10
|25
|Брага
|3
|1
|4
|9-12
|10
|26
|Эльфсборг
|3
|1
|4
|9-14
|10
|27
|Хоффенхайм
|2
|3
|3
|11-14
|9
|28
|Бешикташ
|3
|0
|5
|10-15
|9
|29
|Маккаби Т.-А.
|2
|0
|6
|8-17
|6
|30
|Славия
|1
|2
|5
|7-11
|5
|31
|Мальме
|1
|2
|5
|10-17
|5
|32
|РФШ
|1
|2
|5
|6-13
|5
|33
|Лудогорец
|0
|4
|4
|4-11
|4
|34
|Динамо
|1
|1
|6
|5-18
|4
|35
|Ницца
|0
|3
|5
|7-16
|3
|36
|Карабах
|1
|0
|7
|6-20
|3
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Таким образом, следующие восемь клубов проходят стыковой раунд автоматом и напрямую попадают в 1/8 финала:
- Лацио
- Атлетик
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Айнтрахт
- Лион
- Олимпиакос
- Рейнджерс
Что касается 16-ти команд-участниц стыковой стадии, то жеребьевка пар состоится уже 31 января. Пока каждая из команд знает лишь по два потенциальных своих оппонента и именно жребий определит одного из них в пару:
|КОМАНДА
|ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
|Буде-Глимт
|Твенте / Фенербахче
|Андерлехт
|Твенте/Фенербахче
|Стяуа
|Юнион Сен-Жиллуаз/ПАОК
|Аякс
|Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Реал Сосьедад
|АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
|Галатасарай
|АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
|Рома
|Ференцварош / Порту
|Виктория
|Ференцварош/Порту
|Ференцварош
|Рома/Виктория
|Порту
|Рома/Виктория
|АЗ Алкмаар
|Реал Сосьедад / Галатасарай
|Мидтьюлланд
|Реал Сосьедад / Галатасарай
|Юнион Сен-Жиллуаз
|Стяуа / Аякс
|ПАОК
|Стяуа / Аякс
|Твенте
|Буде-Глимт/Андерлехт
|Фенербахче
|Буде-Глимт/Андерлехт
Матчи стыковой стадии состоятся 13 и 20 февраля, а игры 1/8 финала запланированы на 6 и 13 марта. Кстати, топ-восьмерка команд также знает потенциальных четырех оппонентов, одного из которых будет определен жребием после стыкового раунда:
|КОМАНДА
|ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
|Лацио
|Рома / Виктория / Ференцварош / Порту
|Атлетик
|Рома/Виктория/Ференцварош/Порту
|Манчестер Юн.
|Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
|Тоттенхэм
|Реал Сосьедад / Галатасарай / АЗ Алкмаар / Мидтьюлланд
|Айнтрахт
|Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Лион
|Стяуа / Аякс / Юнион Сен-Жиллуаз / ПАОК
|Олимпиакос
|Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче
|Рейнджерс
|Буде-Глимт / Андерлехт / Твенте / Фенербахче
Жеребьевка 1/8 финала назначена 21 февраля. Финал Лиги Европы-2025 состоится 21 мая в испанском Бильбао на стадионе "Сан Мамес".