У четвер, 30 січня, відбулися усі матчі останнього 8-го туру Ліги Європи. До вашої уваги результати та відеоогляди усіх поєдинків ігрового дня, пише 24 Канал.
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Остання гра Динамо у Лізі Європи
Київське Динамо ще до матчу з латвійським РФШ втратив шанси на вихід у плей-оф. Тож у Гамбурзі "біло-сині" сподівалися наостанок гримнути дверима.
Латвійська команда виявилася міцним горішком для команди Олександра Шовковського. Лише наприкінці матчу Піхальонок забив єдиний гол, який приніс єдину перемогу Динамо у Лізі Європи.
Серед інших матчів варто відзначити впевнені перемоги Роми над Айнтрахтом (2:0) та Олімпіакоса над Карабахом (3:0). Форвард римлян Артем Довбик залишив поле без результативних дій, а от Роман Яремчук записав на свій рахунок асист.
Результати та відеоогляди матчів 8 туру Ліги Європи 2024/25
Андерлехт – Гоффенгайм 1:3
Гол: Васкес, 18 – Гранац, 41, Бішоф, 54, Моква Нтусу, 59
Атлетік – Вікторія Пльзень 3:1
Голи: Вільямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 – Гавел, 71
Аякс – Галатасарай 2:1
Гол: Траоре, 23, Фіц-Джим, 58 – Осімхен, 90+4
Брага – Лаціо 1:0
Гол: Орта, 6
Динамо – РФШ 1:0
Гол: Піхальонок, 76
Ліон – Лудогорець 1:1
Гол: Толіссо, 54 – алмейда, 77
Маккабі Тель-Авів – Порту 0:1
Гол: Ніко, 58
Мідтьюлланн – Фенербахче 2:2
Голи: Діао, 27, Бисков, 86 – Ен Несірі, 39, Джеко, 47
Ніцца – Буде-Глімт 1:1
Гол: Буанані, 74 – Бйоркан, 54
Олімпіакос – Карабах 3:0
Голи: Ель-Каабі, 56, 60, Б'янкон, 89
Реал Сосьєдад – ПАОК 2:0
Голи: Оскарссон, 43, 48
Рейнджерс – Роял Уніон СЖ 2:0
Гол: Ніколя, 21, Черни, 55
Рома – Айнтрахт 2:0
Гол: Анхеліно, 44, Шомуродов, 69
Славія – Мальме 1:1
Голи: Хори, 46 – Алі, 70
Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2
Гол: Далот, 60, Мейну, 68
Твенте – Бешикташ 1:0
Гол: Ротс, 76
Тоттенгем – Ельфсборг 3:0
Голи: Скарлетт, 70, Аджаї, 84, Мур, 90+4
Ференцварош – АЗ Алкмар 4:3
Голи: Бен Ромдан, 9, 45, Траоре, 34, варга, 82 – Мейнанс, 76, 90+5, Перротт, 90
Підсумки основного раунду Ліги Європи
- Зіграють в 1/8 фіналу: Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед , Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.
- Зіграють у стикових матчах: Буде-Глімт, Андерлехт, Стяуа , Аякс, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Рома, Вікторія Пльзень , Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мідтьюланн, Рояль Уніон , ПАОК, Твенте, Фенербахче.
- Вилетіли: Брага, Ельфсборг, Гоффенгайм, Бешикташ, Маккабі Тель-Авів, Славія Прага, Мальме, РФШ, Лудогорець, Динамо, Ніцца, Карабах.
Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 31 січня. Перші поєдинки заплановані на 13 лютого, матчі-відповіді – 20 лютого.