В четверг, 30 января, Динамо провело свой последний еврокубковый матч этого сезона. В рамках 8-го тура Лиги Европы киевляне минимально одолели РФШ.

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Какие итоги подвел Шовковский

Наставник киевлян отметил, что победа – это всегда победа, однако не на такой результат рассчитывала команда, когда начинала матчи основного этапа Лиги Европы, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ФК Динамо.

К сожалению, сложилось так, как сложилось. Мы анализировали и будем анализировать каждую игру, и делая это, мы никогда не привязываемся к результату. Объясню, почему. Потому что результат может положительно или отрицательно влиять на анализ,

– рассказал Шовковский.

Он также считает, что в таком случае эмоции не всегда помогают правильно и корректно рассматривать те или иные футбольные аспекты и моменты. В частности он высказался относительно матча с РФШ.

"Сегодняшняя игра с точки зрения результата для турнирной таблицы не имела значения. А с точки зрения имиджа и сохранения лица команды имела огромное значение для нас, для Динамо. Поэтому, безусловно, мы довольны. Хотя качество газона... это был самый ужасный газон, на котором мы играли", – добавил Александр Шовковский.

Отметим, что Динамо завершило выступления в Лиге Европы и не вышло в плей-офф. Команда за 8 туров одержала одну победу, одну ничью и 6 раз проиграла.