Игор Йовичевич – хорватский специалист, который хорошо знаком украинскому болельщику футбола. Хорват выступал в Украине в роли футболиста, а затем уже вернулся в статусе тренера.

С Украиной Игоря Йовичевича объединяют сразу несколько футбольных клубов. 24 Канал рассказывает об украинском следе в жизни хорватского экс-футболиста и тренера, его семью и слухи о вероятном возвращении.

Как футбол связал Игоря Йовичевича с Украиной?

Впервые хорват приехал в Украину будучи еще футболистом. В сезоне-2003/2004 Йовичевич поиграл за львовские Карпаты. Во Львов игрок приехал в статусе бывшего футболиста второй команды мадридского Реала, за которую отыграл более восьми десятков поединков.

Зато в зелено-белой футболке главной команды атакующий полузащитник провел 27 игр – 2 гола и 3 ассиста. После чего уехал доигрывать в Китай. 1 января 2005 года Йовичевич повесил бутсы на гвоздь.

Летом 2014-го хорват вернулся в нечужие для него львовские Карпаты. Сначала был в структуре "львов", был тренером юношеской и молодежной команд. В сезоне-2013/2014 привел Карпаты U-19 к бронзовым наградам юношеского чемпионата.



Йовичевич в Карпатах / Фото львовского клуба

А впоследствии Йови стал исполнять обязанности главного тренера. Во главе "львов" Йовичевич провел 46 матчей. Это было лишь начало его тренерского пути, который, к сожалению, с Карпатами закончился в конце 2015 года. Договориться о пролонгации соглашения сторонам не удалось.

Тогда еще генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий не видел ничего плохого в увольнении Йовичевича с должности. Представитель руководства "зелено-белых" рассказывал, что наставник не согласился на условия президента. При этом якобы хорват запретил есть определенный перечень продуктов: сметану, яйца, масло и сало. Также хорватский специалист попросил его называть "Мистером".

Возвращение в украинский футбол, которое закончилось скандалом?

В сентябре 2020-го Йовичевич снова записал свою фамилию в список тренеров украинских клубов. Игорь заключил контракт с Днепром-1, который на тот момент еще существовал. В Днепре специалист из Хорватии поработал почти два года, проведя во главе днепрян 46 игр.



Йовичевич в Днепре-1 / Фото днепровского клуба

Все шло прекрасно, если бы в один день Йовичевич не стал главным тренером донецкого Шахтера. В СК Днепр-1 были разъярены поступком хорватского наставника, оскорбив его "пид***м". Тогда почетный президент клуба Юрий Береза рассказывал в "ТаТоТаке", что ему становится стыдно за Йовичевича только от одной мысли о хорвате.

Зато иностранный наставник не видел в своем переходе ничего резонансного.

Нереальный требл с Шахтером во время войны?

14 июля 2022 года Йовичевич возглавил Шахтер, подписав 2-летний контракт. Этот переход произошел как раз в разгар полномасштабной войны в Украине против России. Йовичевич не стал убегать, как большинство легионеров, а продолжал работать на благо украинского футбола. Он стал 35-м тренером в истории "горняков".

Хорватский специалист в сложное для страны время сделал что-то почти нереальное с дончанами. Йовичевич привел команду к треблу – чемпионству, Кубку и Суперкубку Украины. Сделал это Йови без легионеров, которые убежали, воспользовавшись правилом УЕФА. К этому же казалось, что "горнякам" будет сложно что-то получить потеряв половину своего основного состава в отличие от Динамо Киев, которое сохранило почти весь костяк.

Однако хорвату удалось с украинизированным Шахтером завоевать все три внутренних трофея. После чемпионского сезона руководство "горняков" решило прекратить сотрудничество с Игорем Йовичевичем. Во главе дончан иностранный специалист провел 40 матчей.

Разговаривает на украинском лучше, чем некоторые украинцы?

За время пребывания в Украине Йовичевич и его семья смогли завладеть украинским языком. Йовичевич настолько хорошо начал разговаривать на украинском, что даже превзошел коренных украинцев в этом аспекте.

Он неоднократно отличался своей любовью к соловьиному. Хорват не только изучил его, но и пытался постоянно совершенствовать свои знания языка: читать книги, общаться с носителями и смотреть новости на украинском.

Также Йовичевич был первым украиноязычным тренером в Шахтере. В донецком клубе наставник был настоящим образцом для футболистов. Поэтому даже немногочисленные легионеры стремились выучить украинский язык. Об этом он рассказывал Трибуне.

Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже учит украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Я заметил, что сейчас все хотят говорить на украинском. Мне это нравится, ведь так мы еще лучше понимаем друг друга,

– заявлял Йовичевич.

Жена и дети наставника также выучили украинский во время пребывания в Украине.

Что известно о семье Игоря Йовичевича?

Игорь Йовичевич уже более 25 лет живет со своей женой Снежаной. В счастливом браке у пары родились два сына – Филипп и Маркос.

В 2010-м наставник перевез семью в Украину, когда вернулся во львовский клуб. Оба сына учились в украинской школе и в то время занимались футболом, играя в академии Карпат. Ребята быстро адаптировались к новой культуре, а жена Йовичевича выучила украинский язык.

Коуч иногда делится семейными фото в соцсетях, но в большинстве там присутствует футбольный контент.

Семья Игоря Йовичевича / Фото из инстаграма тренера

Где сейчас Йовичевич?

После ухода из Шахтера Йовичевич больше не работал в Украине. Он активно поддерживал нашу страну за рубежом, где вместе с семьей выходил на мирные акции.

Он поработал с саудовским Аль-Раидом (35 игр) и болгарским Лудогорцем (42 матча). Именно Лудогорец сейчас является крайним клубом для Йовичевича. С июня 2025-го находится без команды.

Неизвестно, где именно сейчас находится Йовичевич. Его последнее сообщение в инстаграме сделано еще в середине июля с наградой "Лучший тренер года-2024/2025".

Интересно, что в комментариях под публикациями можно найти не один комментарий, где Йовичевича спрашивают о сборной Украины. Фанам интересно, хотел бы он поработать во главе главной команды Украины:

"Если бы поступило предложение возглавить сборную Украины, Вы бы согласились?";

"Игорь Йовичевич, пожалуйста, станьте тренером сборной Украины".

Йовичевича ждут во Львове?

В СМИ уже появились слухи, что якобы болгарский клуб, которого хорват привел к трем трофеям, рассматривает вариант с возвращением к рулю Игоря. Также персону Игоря Йовичевича у руля команды хотели бы увидеть болельщики львовских Карпат.

На стадионе и в пабликах активно обсуждают кандидатуру хорвата на замену Владиславу Лупашко. Ведь в первый 5-ти турах Карпаты набрали лишь 4 балла и идут вблизи устоев турнирной таблицы УПЛ. Также команда уже вылетела из Кубка Украины.

Во Львове до сих пор с теплом вспоминают о периоде Йови во львовском клубе. Его темперамент, украинское сердце и соловьиная речь влюбили в себя далеко не одного украинского фана.

Фанаты Карпат бы точно были не против прихода тренера, которому зелено-белые цвета точно не чужды. Даже в Лудогорце клубными цветами были белый и зеленый. Возможно, это знак судьбы?