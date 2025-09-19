Ігор Йовічевіч – хорватський спеціаліст, який добре знайомий українському уболівальнику футболу. Хорват виступав в Україні у ролі футболіста, а згодом вже повернувся у статусі тренера.

Із Україною Ігоря Йовічевіча поєднують одразу декілька футбольних клубів. 24 Канал розповідає про український слід у житті хорватського ексфутболіста та тренера, його родину та чутки про ймовірне повернення.

Як футбол пов'язав Ігоря Йовічевіча з Україною?

Вперше хорват приїхав в Україну бувши ще футболістом. У сезоні-2003/2004 Йовічевіч пограв за львівські Карпати. У Львів гравець приїхав у статусі колишнього футболіста другої команди мадридського Реала, за яку відіграв понад вісім десятків поєдинків.

Натомість у зелено-білій футболці головної команди атакувальний півзахисник провів 27 ігор – 2 голи та 3 асисти. Після чого поїхав догравати у Китай. 1 січня 2005 року Йовічевіч повішав бутси на цвях.

Влітку 2014-го хорват повернувся до нечужих для нього львівських Карпат. Спершу був у структурі "левів", був тренером юнацької та молодіжної команд. У сезоні-2013/2014 привів Карпати U-19 до бронзових нагород юнацького чемпіонату.



Йовічевіч у Карпатах / Фото львівського клубу

А згодом Йові став виконувати обов'язки головного тренера. На чолі "левів" Йовічевіч провів 46 матчів. Це був лише початок його тренерського шляху, який, на жаль, із Карпатами закінчився вкінці 2015 року. Домовитись про пролонгування угоди сторонам не вдалось.

Тоді ще генеральний директор львів'ян Юрій Дячук-Ставицький не бачив нічого поганого у звільненні Йовічевіча із посади. Представник керівництва "зелено-білих" розповідав, що наставник не погодився на умови президента. При цьому начебто хорват заборонив їсти певний перелік продуктів: сметану, яйця, масло та сало. Також хорватський спеціаліст попросив його називати "Містером".

Повернення в український футбол, яке закінчилось скандалом?

У вересні 2020-го Йовічевіч знову записав своє прізвище у список тренерів українських клубів. Ігор уклав контракт із Дніпром-1, який на той момент ще існував. У Дніпрі фахівець із Хорватії попрацював майже два роки, провівши на чолі дніпрян 46 ігор.



Йовічевіч у Дніпрі-1 / Фото дніпровського клубу

Все йшло чудово, якби в один день Йовічевіч не став головним тренером донецького Шахтаря. У СК Дніпро-1 були розлючені вчинком хорватського наставника, образивши його "під***м". Тоді почесний президент клубу Юрій Береза розповідав у "ТаТоТаке", що йому стає соромно за Йовічевіча лише від однієї думки про хорвата.

Натомість іноземний наставник не вбачав у своєму переході нічого резонансного.

Нереальний требл із Шахтарем під час війни?

14 липня 2022 року Йовічевіч очолив Шахтар, підписавши 2-річний контракт. Цей перехід стався якраз у розпал повномасштабної війни в Україні проти Росії. Йовічевіч не став втікати, як більшість легіонерів, а продовжував працювати на благо українського футболу. Він став 35-м тренером в історії "гірників".

Хорватський спеціаліст у складний для країни час зробив щось майже нереальне із донеччанами. Йовічевіч привів команду до требла – чемпіонству, Кубку та Суперкубку України. Зробив це Йові без легіонерів, які повтікали, скориставшись правилом УЄФА. До цього ж здавалось, що "гірникам" буде складно щось здобути втративши половину свого основного складу на відміну від Динамо Київ, яке зберегло майже весь кістяк.

Однак хорвату вдалось із українізованим Шахтарем завоювати усі три внутрішні трофеї. Після чемпіонського сезону керівництво "гірників" вирішило припинити співпрацю із Ігорем Йовічевічем. На чолі донеччан іноземний спеціаліст провів 40 матчів.

Розмовляє українською краще, аніж деякі українці?

За часи перебування в Україні Йовічевіч та його родина змогли заволодіти українською мовою. Йовічевіч настільки добре почав розмовляти українською, що навіть перевершив корінних українців у цьому аспекті.

Він неодноразово вирізнявся своєю любов'ю до солов'їної. Хорват не лише вивчив її, а ще й намагався постійно удосконалити свої знання мови: читати книжки, спілкуватись із носіями та дивитись новини українською.

Також Йовічевіч був першим україномовним тренером у Шахтарі. У донецькому клубі наставник був справжнім зразком для футболістів. Тому навіть нечисленні легіонери прагнули вивчити українську мову. Про це він розповідав Трибуні.

Моя робоча мова – українська. Джурасек зараз теж вчить українську. А з Лассіною Траоре спілкуємось англійською. Я помітив, що зараз всі хочуть говорити українською. Мені це подобається, адже так ми ще краще розуміємо один одного,

– заявляв Йовічевіч.

Дружина та діти наставника також вивчили українську під час перебування в Україні.

Що відомо про родину Ігоря Йовічевіча?

Ігор Йовічевіч вже понад 25 років живе зі своєю дружиною Сніжаною. У щасливому шлюбі у пари народились два сини – Філіп та Маркос.

У 2010-му наставник перевіз родину до України, коли повернувся до львівського клубу. Обидва сини навчались в українській школі та на той час займались футболом, граючи в академії Карпат. Хлопці швидко адаптувались до нової культури, а дружина Йовічевіча вивчила українську мову.

Коуч інколи ділиться сімейними фото в соцмережах, але у більшості там присутній футбольний контент.

Родина Ігоря Йовічевіча / Фото з інстаграму тренера

Де зараз Йовічевіч?

Після відходу із Шахтаря Йовічевіч більше не працював в Україні. Він активно підтримував нашу країну за кордоном, де разом із родиною виходив на мирні акції.

Він попрацював з саудівським Аль-Раідом (35 ігор) та болгарським Лудогорцем (42 матчі). Якраз Лудогорець наразі є крайнім клубом для Йовічевіча. Із червня 2025-го перебуває без команди.

Невідомо, де саме зараз перебуває Йовічевіч. Його останній допис в інстаграмі зроблений ще у середині липня із нагородою "Найкращий тренер року-2024/2025".

Цікаво, що у коментарях під публікаціями можна знайти не один коментар, де Йовічевіча запитують про збірну України. Фанам цікаво, чи хотів би він попрацювати на чолі головної команди України:

"Якби надійшла пропозиція очолити збірну України, Ви б погодились?";

"Ігоре Йовічевічу, будь ласка, станьте тренером збірної України".

Йовічевіча чекають у Львові?

У ЗМІ вже з'явились чутки, що начебто болгарський клуб, якого хорват привів до трьох трофеїв, розглядає варіант із поверненням до керма Ігоря. Також персону Ігоря Йовічевіча біля керма команди хотіли б побачити уболівальники львівських Карпат.

На стадіоні та у пабліках активно обговорюють кандидатуру хорвата на заміну Владиславу Лупашку. Адже у перший 5-ти турах Карпати набрали лише 4 бали та йдуть поблизу підвалин турнірної таблиці УПЛ. Також команда вже вилетіла із Кубка України.

У Львові досі із теплом згадують про період Йові у львівському клубі. Його темперамент, українське серце та солов'їна з вуст закохали у себе далеко не одного українського фана.

Фанати Карпат би точно були не проти приходу тренера, якому зелено-білі кольори точно не є чужими. Навіть у Лудогорці клубними кольорами були білий та зелений. Можливо, це знак долі?