"Костюк боится": почему Динамо не спешит увольнять тренера

Журналист и комментатор Виктор Вацко высказал предположение, что Игорь Костюк является удобным тренером для руководства Динамо. По его словам, тренер якобы уклоняется от ответственности за трансферы.

Киевский клуб продолжает работать с Костюком после неудачного старта сезона и вылета из еврокубков. Вацко же на своем YouTube-канале подверг сомнению сам принцип выбора главного тренера команды.

Вацко назвал Костюка удобным для Динамо

Журналист не стал прямо требовать увольнения Игоря Костюка, однако раскритиковал подход руководства "Динамо" к назначению тренеров.

По мнению Вацко, главный вопрос заключается в том, почему команду возглавил тренер, который ранее работал преимущественно с молодыми футболистами.

По какому принципу вообще выбирают тренеров "Динамо"? Я не хочу критиковать Костюка, я хочу понять принцип,

– заявил Вацко.

Он предположил, что Костюк может быть удобным вариантом для руководства столичного клуба, ведь не выдвигает больших требований.

Единственное мое объяснение: Костюк – очередной удобный тренер для руководства "Динамо". Который ничего не требует и не просит,

– добавил журналист.

Почему тренер якобы уклоняется от ответственности за трансферы

Отдельно Вацко обратил внимание на работу Костюка с новичками. По словам журналиста, тренер якобы опасается лично утверждать потенциальные трансферы, чтобы в случае неудачи не отвечать за результат.

Все говорят, что Костюк боится даже брать на себя ответственность за утверждение новичков. Если новичок не заиграет, чтобы клуб на него не сердился,

– пояснил Вацко.

В то же время журналист считает, что для тренера важно сохранять хорошие отношения с руководством даже в случае отставки.

Ранее сообщалось, что после вылета "Динамо" из еврокубков руководство клуба решило не увольнять Костюка и дать ему время исправить ситуацию.