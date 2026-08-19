Київський клуб продовжує працювати з Костюком після невдалого старту сезону та вильоту з єврокубків. Вацко ж поставив під сумнів сам принцип вибору головного тренера команди на своєму ютуб-каналі.

Вацко назвав Костюка зручним для Динамо

Журналіст не став прямо вимагати звільнення Ігоря Костюка, однак розкритикував підхід керівництва Динамо до призначення наставників.

На думку Вацка, головним питанням є те, чому команду очолив тренер, який раніше працював переважно з молодіжними футболістами.

За яким принципом взагалі обирають тренерів Динамо? Я не хочу критикувати Костюка, я хочу зрозуміти принцип,

– заявив Вацко.

Він припустив, що Костюк може бути комфортним варіантом для керівництва столичного клубу, адже не висуває великих вимог.

Єдине моє пояснення: Костюк – черговий зручний тренер для керівництва Динамо. Який нічого не вимагає і не просить,

– додав журналіст.

Чому тренер нібито уникає трансферної відповідальності

Окремо Вацко звернув увагу на роботу Костюка з новачками. За словами журналіста, тренер нібито побоюється особисто затверджувати потенційні трансфери, щоб у разі невдачі не відповідати за результат.

Усі кажуть, що Костюк боїться навіть брати відповідальність за затвердження новачків. Якщо новачок не заграє, щоб клуб на нього не сердився,

– пояснив Вацко.

Водночас журналіст вважає, що для тренера важливо зберігати хороші стосунки з керівництвом навіть у разі відставки.

Раніше повідомлялося, що після вильоту Динамо з єврокубків керівництво клубу вирішило не звільняти Костюка та дати йому час виправити ситуацію.