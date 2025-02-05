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Sport News 24 Футбол Бывший игрок сборной Украины вернулся в Бельгию: Яремчук и Безус поздравили друга
5 февраля, 21:52
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Бывший игрок сборной Украины вернулся в Бельгию: Яремчук и Безус поздравили друга

Сергей Шаховец

Украинский защитник Игорь Пластун продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Ранее он уже имел опыт выступлений в Лиге Жупиле.

Бельгийский Эйпен объявил о подписании экс-игрока сборной Украины Игоря Пластуна. Опытный футболист будет играть за представителя второго дивизиона чемпионата Бельгии, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Пластун пошел на понижение

Контракт Пластуна с Эйпеном рассчитан до 30 июня 2025 года. "Панды" в своих социальных сетях презентовали защитника.

В комментариях под постом Игоря Пластуна поздравили его бывшие одноклубники по Генту – Роман Яремчук и Роман Безус. Они пожелали ему успехов в новой команде.

Игорь Пластун – игрок Эйпена / фото ФК Эйпен

Главное о карьере Пластуна

  • Напомним, что предыдущим клубом Пластуна был казахский Одабасы. 34-летний футболист покинул команду по завершении сезона. Кстати, его партерами там были экс-динамовцы Артем Беседин и Евгений Макаренко.
  • Во время футбольной карьеры Пластун выступал в Украине за Оболонь и Карпаты. В 2016 году стал игроком Лудогорца, с которым дважды выиграл чемпионат Болгарии. В период с 2018 по 2021 год защищал цвета бельгийского Гента. После него вернулся в Лудогорец, а впоследствии уехал в Казахстан.
  • Игорь Пластун ранее вызывался в лагерь сборной Украины. На счету центрального защитника пять матчей в сине-желтой футболке.
  • Новая команда Пластуна занимает девятое место во второй лиге Бельгии. В 19 поединках "панды" набрали 19 очков. В прошлом сезоне Эйпен играл в Лиге Жупиле – элитном дивизионе Бельгии.