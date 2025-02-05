Бельгийский Эйпен объявил о подписании экс-игрока сборной Украины Игоря Пластуна. Опытный футболист будет играть за представителя второго дивизиона чемпионата Бельгии, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Пластун пошел на понижение

Контракт Пластуна с Эйпеном рассчитан до 30 июня 2025 года. "Панды" в своих социальных сетях презентовали защитника.

В комментариях под постом Игоря Пластуна поздравили его бывшие одноклубники по Генту – Роман Яремчук и Роман Безус. Они пожелали ему успехов в новой команде.

Игорь Пластун – игрок Эйпена / фото ФК Эйпен

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