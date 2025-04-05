"Украинский Халк" в тяжелом бою уступил двукратному олимпийскому чемпиону

В субботу, 5 апреля, в Астане состоялся грандиозный вечер бокса. В главном событии спортивного шоу Жанибек Алиманхулы дрался против Анауэля Нгамиссенге.

В андеркарде Алиманхулы – Нгамиссенге состоялся бой между Игорем Шевадзуцким и Баходиром Джалоловым. Бой завершился победой двукратного олимпийского чемпиона, сообщает 24 канал.

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Досадное поражение

Баходир Джалолов подходил к бою против Игоря Шевадзуцкого в роли фаворита. Первый раунд был под контролем узбекистанского боксера, но в конце украинец нанес неплохой удар.

Второй раунд проходил по подобному сценарию. А вот в третьем раунде поединка "Украинский Халк" допустил ошибку и оказался в нокдауне. Впоследствии Игорь смог подняться и продолжить бой.

В седьмом раунде Игорь Шевадзуцкий провел великолепную комбинацию и потряс соперника. Мастерство украинца вызвало бурную реакцию у публики, а зал поднялся аплодисментами.

Однако все-таки Джалолов был сильнее. В итоге узбекистанский боксер победил "Украинского Халка" решением судей.