В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Что сказал Шевадзуцкий об Усике

Боксер отметил, что здравый смысл подсказывает, что Усику нужно пойти на вершине, как это делали великие боксеры, кем он и является, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express Украина.

Понимаете, что бокс – он в крови, в сердце. Для такого спортсмена, как Усик, невозможно поставить точку и уйти. Все зависит от того, какие цели преследует Саня. Вот и все. Он, в первую очередь, что-то доказывает не людям, а себе. При всех раскладах, какое бы он не принял решение, я только пожелаю ему успеха,

– сказал Игорь Шевадзуцкий.

Напомним, что в первом бою Александр Усик также одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей, отобрав у него титулы.