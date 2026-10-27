Суркис и Ярмоленко определились, кто будет тренировать Динамо

Поражение от Полесья со счетом 1:3 привело к кадровым изменениям в киевском клубе. Теперь польскому специалисту предстоит доказать, что он способен вернуть команду в борьбу за трофеи.

Мацей Кендзьорек может лишиться приставки "и. о." и стать полноправным главным тренером Динамо. Игорь Суркис уже определился с фаворитом, которого поддерживает и Андрей Ярмоленко, пишет Sport.ua.

Что известно о будущем тренере Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассматривает Мацея Кендзьорека как главного кандидата на полноценную замену Игорю Костюку. По информации источника, поляк будет работать с командой как минимум до окончания сезона, а официальное утверждение на посту главного тренера может состояться уже в ближайшее время.

В руководстве киевлян, по данным издания, положительно оценивают идеи специалиста и его взаимодействие с футболистами. Среди сторонников кандидатуры Кендзьорека называют и опытного лидера команды Андрея Ярмоленко.

В то же время окончательным испытанием для польского тренера станет матч с Шахтером в Кубке Украины. Именно результаты команды и ее способность бороться за трофеи могут иметь решающее значение для будущего наставника.

Какие тренеры могли возглавить Динамо

После отставки Игоря Костюка в информационном пространстве появлялись различные кандидатуры на пост главного тренера киевского клуба. Среди потенциальных претендентов упоминали Сергея Кравченко, Александра Петракова и Патрика ван Леувена.

Однако на данный момент именно Кендзьорек имеет самые реальные шансы получить полноценное назначение.

В чемпионате Украины Динамо после девяти сыгранных матчей занимает четвертое место, набрав 16 очков. Матч против Шахтера в Кубке Украины состоится 27 октября в 18:00.