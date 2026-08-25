Суркис хотел привлечь в Динамо легенду сборной Германии: тренеру предлагали баснословные деньги

Мирослав Клозе мог стать главным тренером киевского Динамо. Киевляне даже предложили легенде сборной Германии многомиллионный контракт.

Будущее Игоря Костюка во главе столичного клуба остается неопределенным. По информации телеграм-канала "Инсайды от Пасичника 2.0", руководство Динамо уже рассматривало кандидатуру известного немецкого специалиста.

Клозе получил предложение от Динамо

Как утверждает источник, Динамо через посредников контактировало с Мирославом Клозе. 48-летнему специалисту предложили возглавить киевскую команду.

При этом финансовые условия могли быть весьма привлекательными. По данным инсайдеров, Динамо было готово платить Клозе сумму с шестью нулями в год.

Впрочем, переговоры не завершились договоренностью. Немецкий тренер решил продолжить работу в Нюрнберге, который возглавляет с июля 2024 года.

Клозе – легенда немецкого футбола. В составе национальной сборной он стал чемпионом мира в 2014 году, а также долгое время оставался лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.



Мирослав Клозе отказал "Динамо" / Фото Getty Images

Немец успешно стартовал с Нюрнбергом

Для Клозе работа в Нюрнберге стала второй самостоятельной тренерской должностью после австрийского "Райндорф Альтах". До этого он работал с юношеской командой "Баварии", был ассистентом главного тренера мюнхенцев и специалистом по нападающим в сборной Германии.

Сейчас у Клозе есть все основания быть довольным своим решением остаться в Германии. "Нюрнберг" мощно начал сезон во Второй Бундеслиге – команда выиграла оба стартовых матча и возглавляет турнирную таблицу.

После двух туров у "Нюрнберга" шесть очков и разница забитых и пропущенных мячей 7:2. Таким образом, вместо работы в украинском гранде Клозе продолжит попытку вывести немецкий клуб на новый уровень.

Напомним, ранее появилась информация, что президент "Динамо" Игорь Суркис поставил ультиматум главному тренеру Игорю Костюку, который не смог вывести команду в основной раунд еврокубков. Наставнику фактически запретили осечку в национальном чемпионате.