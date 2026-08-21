Руководство киевского клуба осталось недовольным результатами команды на международной арене. Теперь ближайшие матчи могут стать решающими для будущего 49-летнего специалиста, сообщает телеграм-канал BurBuzz.

Суркис не простит новой ошибки

По информации журналиста Игоря Бурбаса, президент "Динамо" Игорь Суркис встретился с Игорем Костюком, чтобы обсудить неудачное выступление команды. Разговор якобы был довольно жестким, ведь киевский клуб провалил старт еврокубковой кампании.

"Динамо" дважды проиграло греческому ПАОКу в Лиге Европы, после чего не смогло пройти азербайджанский "Карабах" в Лиге конференций. Таким образом, команда осталась без еврокубковой осени.

Несмотря на это, в чемпионате Украины киевляне стартовали успешно, одержав две победы в двух турах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы полностью перечеркнуть неудачу на международной арене.

По данным Бурбаса, Костюк получил от руководства четкий сигнал: еще одна неудача в официальном матче может стать для него последней на этом посту.

У Ярмоленко уже есть кандидат на замену

Вопрос о будущем Костюка стал особенно актуальным после раннего вылета из еврокубков. Ранее сообщалось, что самый опытный футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко якобы уже определился со своим фаворитом на должность главного тренера.

По информации Бурбаса, лидер киевлян хотел бы видеть у руля команды своего бывшего партнера Сергея Кравченко. Сейчас этот специалист входит в тренерский штаб "Полесья".

В свою очередь, комментатор Виктор Вацко поставил под сомнение сам принцип назначения Костюка. Он предположил, что наставник является удобным вариантом для руководства клуба, в частности из-за того, что якобы не настаивает на ответственности за трансферную политику.

Ближайшие матчи могут стать для Костюка ключевыми: "Динамо" сыграет с "Буковиной" 31 августа, с "ЛНЗ" 6 сентября и с "Эпицентром" 12 сентября.