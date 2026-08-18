По информации инсайдера Игоря Бурбаса, лидер Динамо хочет, чтобы во главе команды оказался его бывший партнер по команде. Сейчас этот специалист работает в одном из клубов, соперничающих с киевским грандом за медали УПЛ.

Кого Ярмоленко хочет видеть тренером Динамо

По слухам, Андрей Ярмоленко считает достойным поста главного тренера Динамо Сергея Кравченко, который в настоящее время является ассистентом Руслана Ротаня в Полесье.

7-й номер киевлян видит в 43-летнем тренере большую перспективу. Ярмоленко и Кравченко знакомы еще с времен непродолжительного пребывания Сергея в составе Динамо в 2009 году. Также они вместе вызывались в сборную Украины.

Что известно о Сергее Кравченко

Кравченко родился в Донецке, является воспитанником Шахтера, но имя себе сделал в других клубах. В частности, он был частью Ворсклы Николая Павлова, которая в 2009 году выиграла Кубок Украины, а затем, пройдя через Динамо, попал в "Днепр", где стал одной из легенд клуба, сыграв более сотни матчей.

Игровую карьеру Кравченко завершал в Черноморце. А тренерскую начал параллельно в молодежной сборной Украины и Александрии, когда обе команды возглавлял Руслан Ротань. После перехода наставника в Полесье его ассистент последовал за ним.

Будет ли у Динамо новый тренер

Инсайдеры утверждали, что судьба Игоря Костюка должна решиться на этой неделе – после того, как Динамо провело матч УПЛ с Колосом. В этом поединке киевлянам удалось вырвать победу со счетом 2:1.

Президент клуба Игорь Суркис якобы предлагал работу в Динамо бывшему наставнику сборной Украины Сергею Реброву, но тот не дал согласия на возвращение в Киев.

Источники, близкие к руководству "Динамо", напротив, убеждены, что Игорь Костюк доработает как минимум до зимнего перерыва.