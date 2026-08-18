По информации инсайдера Игоря Бурбаса, лидер Динамо хочет, чтобы во главе команды оказался его бывший партнер по команде. Сейчас этот специалист работает в одном из клубов, соперничающих с киевским грандом за медали УПЛ.
Кого Ярмоленко хочет видеть тренером Динамо
По слухам, Андрей Ярмоленко считает достойным поста главного тренера Динамо Сергея Кравченко, который в настоящее время является ассистентом Руслана Ротаня в Полесье.
7-й номер киевлян видит в 43-летнем тренере большую перспективу. Ярмоленко и Кравченко знакомы еще с времен непродолжительного пребывания Сергея в составе Динамо в 2009 году. Также они вместе вызывались в сборную Украины.
Что известно о Сергее Кравченко
Кравченко родился в Донецке, является воспитанником Шахтера, но имя себе сделал в других клубах. В частности, он был частью Ворсклы Николая Павлова, которая в 2009 году выиграла Кубок Украины, а затем, пройдя через Динамо, попал в "Днепр", где стал одной из легенд клуба, сыграв более сотни матчей.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Игровую карьеру Кравченко завершал в Черноморце. А тренерскую начал параллельно в молодежной сборной Украины и Александрии, когда обе команды возглавлял Руслан Ротань. После перехода наставника в Полесье его ассистент последовал за ним.
Будет ли у Динамо новый тренер
Инсайдеры утверждали, что судьба Игоря Костюка должна решиться на этой неделе – после того, как Динамо провело матч УПЛ с Колосом. В этом поединке киевлянам удалось вырвать победу со счетом 2:1.
Президент клуба Игорь Суркис якобы предлагал работу в Динамо бывшему наставнику сборной Украины Сергею Реброву, но тот не дал согласия на возвращение в Киев.
Источники, близкие к руководству "Динамо", напротив, убеждены, что Игорь Костюк доработает как минимум до зимнего перерыва.