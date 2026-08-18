За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, лідер Динамо хоче, щоб на чолі команди опинився його колишній партнер по команді. Зараз цей спеціаліст працює у одному з конкурентів київського гранда за медалі УПЛ.

Кого Ярмоленко хоче бачити тренером Динамо

За чутками, Андрій Ярмоленко вважає гідним посади головного тренера Динамо Сергія Кравченка, який наразі є асистентом Руслана Ротаня у Поліссі.

7-ий номер киян бачить у 43-річному тренері велику перспективу. Ярмоленко і Кравченко знайомі ще з часів нетривалого перебування Сергія у складі Динамо у 2009 році. Також вони разом викликалися до збірної України.

Що відомо про Сергія Кравченка

Кравченко народився у Донецьку, є вихованцем Шахтаря, але ім'я собі зробив в інших клубах. Зокрема був частиною Ворскли Миколи Павлова, яка виграла у 2009 році Кубок України, а потім транзитом через Динамо потрапив у Дніпро, де став однією з легенд клубу з понад сотнею поєдинків.

Ігрову кар'єру Кравченко завершував у Чорноморці. А тренерську розпочав паралельно у молодіжній збірній України та Олександрії, коли обидві команди очолював Руслан Ротань. Після переходу наставника до Полісся його асистент пішов разом з ним.

Чи буде у Динамо новий тренер

Інсайдери стверджували, що доля Ігоря Костюка має вирішитися цього тижня – після того, як Динамо провело матч УПЛ з Колосом. У цьому поєдинку киянам вдалося вирвати перемогу 2:1.

Президент клубу Ігор Суркіс нібито пропонував роботу в Динамо колишньому наставнику збірної України Сергію Реброву, але той не дав згоди на повернення в Київ.

Наближені до керівництва Динамо джерела натомість переконані, що Ігор Костюк допрацює щонайменше до зимової перерви.