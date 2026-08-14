Після невдалого єврокубкового виступу в Динамо можуть відбутися зміни на тренерському містку. Однак найближчий поєдинок чемпіонату кияни проведуть зі своїм нинішнім наставником, пише телеграм-канал ТаТоТаке.

Костюк ще отримає шанс

За інформацією джерела, Ігор Костюк та його тренерський штаб готуватимуть Динамо до матчу третього туру УПЛ проти Колоса. Поєдинок із ковалівцями запланований на 16 серпня, тож найближчим часом змін на тренерській лаві команди не очікується.

Водночас це зовсім не означає, що Костюк гарантовано залишиться біля керма Динамо надалі. Керівництво клубу планує визначитися з майбутнім тренерського штабу вже наступного тижня.

Перед остаточним рішенням представники Динамо проведуть консультації та переговори безпосередньо з Костюком. Паралельно у клубі можуть розглянути й інші варіанти розвитку ситуації.

Динамівці можуть шукати нового наставника

Столичний клуб не виключає контактів із потенційними кандидатами на посаду головного тренера. Таким чином, найближчі дні можуть стати визначальними для Костюка та його штабу.

Нагадаємо, Динамо за сумою двох матчів поступилося у кваліфікації Ліги конференцій Карабаху. Напередодні кияни програли азербайджанцям на виїзді з рахунком 2:0.

Тепер динамівцям залишається зосередитися на внутрішньому чемпіонаті. Матч проти Колоса стане найближчою можливістю для команди продемонструвати результат, який може вплинути на подальше рішення керівництва щодо тренерського штабу.