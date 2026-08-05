Несмотря на доверие к Игорю Костюку, президент столичной команды Игорь Суркис не упустил возможности поговорить с Ребровым лично. Однако объявлением о сотрудничестве дело не закончилось, пишет 24 Канал.

Почему завершилась встреча Реброва и Суркиса

С владельцем команды, которая принесла ему славу как футболисту и тренеру, Сергей Ребров поговорил после того, как было объявлено о завершении его пребывания во главе сборной Украины, сообщил проект "ТаТоТаке".

Игорь Суркис якобы был готов поручить Реброву вновь стать главным тренером киевлян. Но украинец, постоянно проживающий в Испании, заявил, что у него есть предложения от клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Почему Ребров до сих пор не нашел работу

Наличие нескольких вариантов продолжения карьеры экс-тренера сборной не помогло. В итоге он якобы принял решение взять творческий отпуск и некоторое время не заниматься тренерской деятельностью.

Эта информация противоречит заявлению известного футбольного агента Вадима Шаблия, который недавно встречался с Ребровым и утверждал, что тот не ставит работу на паузу, а просто ищет клуб, который будет соответствовать его требованиям.

В конце июля стало известно, что Ребров впервые после ухода из сборной приедет в Украину – но это якобы не связано с тренерской работой. В Киеве вице-президент УАФ будет решать личные вопросы с документами.