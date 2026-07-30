Сергей Ребров планирует посетить Украину в служебных целях, поскольку он является вице-президентом УАФ. Об этом сообщил сайт Ua-football.

Что известно о визите

После ухода с поста главного тренера сборной Украины Сергей Ребров еще не приезжал в родные края. Источник отмечает, что в это время 50-летний специалист будет заниматься решением своих административных вопросов.

Известно, что в ходе этого визита Сергей Ребров будет работать в УАФ над урегулированием личных вопросов с документами,

– говорится в сообщении.

Отметим, что не так давно появилась информация о том, что у Сергея Реброва есть проблемы личного характера и он даже может завершить спортивную карьеру.

Правда, впоследствии известный агент Вадим Шаблий сообщил, что это не соответствует действительности, а специалист не нуждается в перерыве в карьере и вполне готов продолжать тренировать. Напомним, что Ребров вместе с семьей проживает в Испании.

Что известно о тренерской карьере Реброва

Свой тренерский этап футбольной деятельности Сергей Ребров начал в "Динамо", сменив уволенного за провальные результаты Олега Блохина в 2014 году.

Впоследствии, в сезоне 2015/16, киевское Динамо под руководством Реброва вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Вслед за этим последовал зарубежный этап карьеры Реброва. Сначала он работал в Саудовской Аравии с клубом Аль-Ахли, после чего тренировал венгерский Ференцварош, а затем оказался в ОАЭ в рамках сотрудничества с Аль-Айном.