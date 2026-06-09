Несмотря на наличие предложений из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Греции, этим летом Ребров, вероятно, так и не возглавит ни одну команду. Журналист Ахмед Раджаб в соцсети X указывает на наличие у коуча неожиданных обстоятельств.

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Почему Ребров не будет работать тренером?

Представитель спортивных медиа Ближнего Востока утверждает, что у украинского наставника возникли проблемы личного характера, которые требуют решения. Поэтому он пока не готов подписывать контракт ни с одной командой.

Очевидно, ситуация для Реброва изменилась буквально в последние недели, ведь еще в мае слухи активно сватали его сразу в несколько клубов, а инсайдеры утверждали, что агент тренера ездит общаться о его будущем с руководителями команд.

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Интерес к украинцу проявляли Аль-Вахда из ОАЭ и несколько клубов саудовского чемпионата, включая даже с Аль-Насром Криштиану Роналду. Также велись переговоры с греческими грандами, среди которых больше всего был заинтересован в услугах Реброва Панатинаикос.

Чем занимается Ребров, кроме тренерства?

Несмотря на прекращение работы со сборной Украины, Сергей Ребров остается на функционерской должности: он до сих пор продолжает быть вице-президентом Украинской ассоциации футбола и входить в исполнительный комитет.

Правда эти свои обязанности бывший игрок и тренер Динамо игнорирует: он постоянно проживает в Испании, а на последнее заседание Конгресса УАФ, которое проходило в Ужгороде, так и не приехал.