В прессе появлялась информация, что у наставника есть определенные проблемы личного характера и едва не прекращает свою тренерскую деятельность . Однако, по словам известного футбольного агента Вадима Шаблия, это не соответствует действительности, пишет 24 Канал .

Почему Ребров не нашел новую работу

По словам Шаблия, в компании которого Реброва недавно заметили вместе с Михаилом Мудриком , 52-летний бывший нападающий Динамо не нуждается в перерыве в карьере и полностью готов продолжать тренировать. Проблема в том, что ни один клуб не предложил ему тех условий, которые удовлетворили бы коуча.

Во время работы с национальной сборной Украины Ребров получал на свой тренерский штаб около 2 миллионов евро в год . По всей видимости, такие финансовые аппетиты пока не сходятся с возможностями команд, заинтересованных в услугах наставника.

Шаблий убеждает, что Реброву поступают немало предложений – среди них есть как новые для него чемпионаты, так и клубы, уже имеющие опыт сотрудничества с украинцем.

Кого тренировал Ребров

Свой тренерский этап футбольной деятельности Сергей Ребров начал в Динамо, заменив уволенного за провальные результаты Олега Блохина в 2014 году.

Вместе с киевлянами он впервые в XXI веке вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Также Динамо под его руководством завоевало два чемпионства.

После киевлян Ребров возглавлял саудовский Аль-Ахли, венгерский Ференцварош и Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов. В сборной Украины работал с 2023 по 2026 год.