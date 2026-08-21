Керівництво київського клубу залишилося незадоволеним результатами команди на міжнародній арені. Тепер найближчі матчі можуть стати визначальними для майбутнього 49-річного фахівця, повідомляє телеграм-канал BurBuzz.

Суркіс не пробачить нової помилки

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, президент Динамо Ігор Суркіс зустрівся з Ігорем Костюком, аби обговорити невдалий виступ команди. Розмова нібито була доволі жорсткою, адже київський клуб провалив старт єврокубкової кампанії.

Динамо двічі програло грецькому ПАОКу в Лізі Європи, після чого не змогло пройти азербайджанський Карабах у Лізі конференцій. Таким чином, команда залишилася без єврокубкової осені.

Попри це, у чемпіонаті України кияни стартували успішно, здобувши дві перемоги у двох турах. Однак цього виявилося недостатньо, щоб повністю перекреслити невдачу на міжнародній арені.

За даними Бурбаса, Костюк почув від керівництва чіткий сигнал: ще одна невдача в офіційному матчі може стати для нього останньою на посаді.

Ярмоленко вже має кандидата на заміну

Питання майбутнього Костюка стало особливо актуальним після раннього вильоту з єврокубків. Раніше повідомлялося, що найбільш досвідчений футболіст Динамо Андрій Ярмоленко нібито вже визначився зі своїм фаворитом на посаду головного тренера.

За інформацією Бурбаса, лідер киян хотів би бачити біля керма команди свого колишнього партнера Сергія Кравченка. Наразі цей спеціаліст входить до тренерського штабу Полісся.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко поставив під сумнів сам принцип призначення Костюка. Він припустив, що наставник є зручним варіантом для керівництва клубу, зокрема через те, що нібито не наполягає на відповідальності за трансферну політику.

Найближчі матчі можуть стати для Костюка ключовими: Динамо зіграє з Буковиною 31 серпня, ЛНЗ 6 вересня та Епіцентром 12 вересня.