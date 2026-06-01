Суркис обратился к Забарному после финала Лиги чемпионов

Нынешним победителем Лиги чемпионов второй раз подряд стал французский ПСЖ. В финале парижане одолели английский Арсенал в серии пенальти, ведь основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе французского клуба выступает украинец Илья Забарный, воспитанник Динамо. По случаю победы его поздравил президент киевского клуба Игорь Суркис, чье заявление было обнародовано на официальном сайте.

Какое заявление сделал Игорь Суркис?

В своем обращении Суркис подчеркнул, что успех игрока стал результатом добросовестной и ежедневной работы, которая привела его на вершину европейского клубного футбола.

Нам очень приятно осознавать, что среди игроков, которых сегодня наградили золотыми медалями победителей, есть воспитанник нашей академии, настоящий динамовец,

– отметил президент клуба.

По словам Суркиса, это достижение сделало Илью лишь вторым воспитанником Динамо после Андрея Шевченко, который получил желанный трофей. Как он отметил, в день вручения награды, украинский флаг был замечен на пьедестале почета, а миллионы украинцев почувствовали гордость за успех нашего футболиста.

Суркис выразил надежду, что Илья продолжит развиваться как игрок и приносить победы как своему клубу, так и национальной сборной Украины.

Как ПСЖ одержало победу в Лиге чемпионов?

Матч ПСЖ – Арсенал завершился ничьей 1:1. Английская команда открыла счет уже на 6-й минуте благодаря голу Кая Гаверца, однако в середине второго тайма, на 65-й минуте, Усман Дембеле реализовал пенальти и восстановил равновесие. В конце концов парижане оказались точнее в серии пенальти и победили 4:3. У лондонцев решающую ошибку допустил защитник Габриэл Магальяйнс. На 105-й минуте в составе ПСЖ на поле вышел украинский защитник Илья Забарный, который заменил капитана Маркиньоса.