Соперницы обменялись победами в первых двух сетах, поэтому судьба встречи решалась в третьем. В его начале произошло событие, которое стало изюминкой всего матча, информирует 24 Канал.

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Незваный гость

При счете 15:15 в первом гейме решающей партии на корте появился неожиданный гость. Фанаты и сами теннисистки увидели игуану, которая неторопливой походкой решила сделать паузу в поединке.

Ее путешествие оказалось все же непродолжительным. Одна из работниц с помощью зонтика выгнала рептилию, после чего игра оперативно возобновилась.

Как рептилия вышла на корт в матче Русе – Кудерметова

Справка. В конце концов румынка одержала победу со счетом 6:1, 6:7, 6:2 и пробилась в 1/32 финала. Ее соперницей станет Магдалена Френх.

Отметим, что Елена-Габриэла Русе в Майами выступит также и в парном разряде, где традиционно сыграет в дуэте с Мартой Костюк. Они начнут свой путь на турнире с противостояния против Кристины Букши и Мию Като.