Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун впервые публично выступил против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В то же время он признал, что спортсмены не могут влиять на решения спортивных организаций.

Уроженец Черкасс, который после Олимпиады-2024 сменил спортивное гражданство на хорватское, дал интервью на YouTube-канале Sportske novosti. Ковтун объяснил свое отношение к россиянам, а также обратил внимание на их позицию относительно войны против Украины.

Ковтун не хочет видеть россиян на международных соревнованиях

По словам гимнаста, учитывая полномасштабную войну и её последствия, российским спортсменам не должны разрешать участвовать в международных турнирах. Однако окончательное решение зависит не от самих спортсменов.

Учитывая войну и все, что произошло, им не следовало бы разрешать соревноваться. Но мы никак не можем повлиять на решение. Если МОК и другие организации решают, что они могут участвовать, значит, нам придется встретиться с ними на спортивных аренах,

– заявил Ковтун.

Он подчеркнул, что спортсмены вынуждены принимать правила, устанавливаемые международными организациями.

Украинец упрекнул российских спортсменов в молчании

Отдельно Ковтун высказался о позиции российских спортсменов относительно войны. По его мнению, даже если часть из них не поддерживает российский режим, этого недостаточно, если они не выражают свою позицию публично.

Многие из них не поддерживают войну и режим… Но что мне на это сказать? Не поддерживают, но ничего не говорят. Надо что-то делать,

– подытожил гимнаст.

Напомним, Илья Ковтун представлял Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже, где завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Впоследствии спортсмен решил сменить спортивное гражданство и выступать за Хорватию.

Недавно гимнаст завоевал "серебро" на чемпионате мира и оставил символический пост в соцсетях.