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Спортсмен опубликовал фотографии с чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме на своей странице в инстаграме. Свой пост он опубликовал после завоевания исторической медали для Хорватии на турнире.

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Что Ковтун рассказал о выступлении на чемпионате мира

Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях. Это первая награда такого рода для Хорватии на чемпионате мира в этой дисциплине.

Спортсмен поделился кадрами с разных этапов соревнований. Есть фото с квалификации, финала многоборья и решающего выступления на параллельных брусьях. Бывший украинский гимнаст поблагодарил тренеров, команду и национальную федерацию за поддержку, которая помогла ему добиться результатов на турнире.

Воспоминания о некоторых моментах невероятного чемпионата мира в Роттердаме в этом году. Уже стали воспоминаниями квалификация, финал многоборья и индивидуальный финал на параллельных брусьях– написал Ковтун.

Кроме того, гимнаст рассказал о своих планах на следующий сезон. Он заявил, что намерен работать над улучшением результатов.

Как Ковтун выступил на турнире в Роттердаме

Илья Ковтун принял участие в чемпионате мира в Роттердаме, который проходил с 17 по 25 октября. Он набрал 14,900 балла в финале упражнений на параллельных брусьях и завоевал серебряную медаль. "Золото" выиграл китаец Цзоу Цзиньюань.

Для 23-летнего Ковтуна это был первый чемпионат мира после смены спортивного гражданства. Ранее он представлял Украину, за которую завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в 2024 году в упражнениях на параллельных брусьях.

За новую сборную Ковтун дебютировал летом 2026 года на чемпионате Европы, который проходил именно в столице Хорватии Загребе. Там он завоевал золотые медали в многоборье и упражнениях на параллельных брусьях.