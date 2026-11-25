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Спортсмен опублікував фотографії з чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі на своїй сторінці в Інстаграмі. Свій допис він опублікував після здобуття історичної медалі на турнірі для Хорватії.

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Що Ковтун розповів про виступ на чемпіонаті світу

Ілля Ковтун здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах. Це перша нагорода подібного ґатунку для Хорватії на чемпіонаті світу в цій дисципліні.

Спортсмен поділився кадрами з різних етапів змагань. Є фото з кваліфікації, фіналу багатоборства та вирішального виступу на паралельних брусах. Колишній український гімнаст подякував тренерам, команді та національній федерації за підтримку, яка допомогла йому досягнути результатів на турнірі.

Спогади про деякі моменти з неймовірного чемпіонату світу в Роттердамі цього року. Уже стали спогадами кваліфікація, фінал багатоборства й індивідуальний фінал на паралельних брусах– написав Ковтун.

Крім того, гімнаст розповів про свої плани на наступний сезон. Він заявив, що має намір працювати заради покращення результатів.

Як Ковтун виступив на турнірі в Роттердамі

Ілля Ковтун узяв участь у чемпіонаті світу в Роттердамі, який проходив із 17 по 25 жовтня. Він набрав 14,900 бала у фіналі вправ на паралельних брусах і здобув срібну медаль. "Золото" виграв китаєць Цзоу Цзіньюань.

Для 23-річного Ковтуна це був перший чемпіонат світу після зміни спортивного громадянства. Раніше він представляв Україну, для якої здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році у вправах на паралельних брусах.

За нову збірну Ковтун дебютував улітку 2026 року на чемпіонаті Європи, який проходив саме в столиці Хорватії Загребі. Там він виборов золоті медалі у багатоборстві й вправах на паралельних брусах.