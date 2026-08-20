23-річний уродженець Черкас тріумфував на континентальній першості у Загребі, де виступив уже під прапором Хорватії. Перемогу спортсмен здобув у надзвичайно напруженій боротьбі з нейтральними атлетами, повідомляє 24 Канал.

Ковтун вирвав перемогу з мінімальною перевагою

За шість вправ Ковтун набрав 82,833 бала та очолив загальний залік. Другим став "нейтральний" спортсмен із Росії Арсеній Духно – він відстав лише на 0,001 бала. Третю сходинку посів ще один "нейтральний" гімнаст Даніель Марінов.

Найкращі оцінки Ковтун отримав на паралельних брусах – 14,500, та перекладині – 14,200. Найменше балів українець, який нині представляє Хорватію, набрав за вправу на коні – 12,800.

Для Ковтуна це був дебютний чемпіонат Європи у складі хорватської збірної після зміни спортивного громадянства. У липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під хорватський прапор.

Від олімпійського срібла з Україною – до історії Хорватії

На Олімпіаді-2024 у Парижі Ковтун представляв Україну та став срібним призером. Раніше він також здобував медалі чемпіонатів Європи: бронзу в багатоборстві у 2021 році, срібло на брусах у 2022-му та три нагороди у 2023 році.

Тепер Ковтун допоміг Хорватії встановити історичне досягнення – раніше її представники ніколи не вигравали чоловіче багатоборство на чемпіонатах Європи.

Ще один ексучасник збірної України Радомир Стельмах, який нині виступає за Німеччину, посів восьме місце. Найкращим серед українців став Владислав Грико – він завершив змагання на 18-й позиції.