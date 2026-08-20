23-летний уроженец Черкасс одержал победу на континентальном чемпионате в Загребе, где выступил уже под флагом Хорватии. Победу спортсмен одержал в чрезвычайно напряженной борьбе с нейтральными атлетами, сообщает 24 Канал.

Ковтун вырвал победу с минимальным преимуществом

По итогам шести упражнений Ковтун набрал 82,833 балла и возглавил общий зачет. Вторым стал "нейтральный" спортсмен из России Арсений Духно – он отстал всего на 0,001 балла. Третье место занял еще один "нейтральный" гимнаст Даниэль Маринов.

Лучшие оценки Ковтун получил на параллельных брусьях – 14,500, и на перекладине – 14,200. Меньше всего баллов украинец, который сейчас представляет Хорватию, набрал за упражнение на коне – 12,800.

Для Ковтуна это был дебютный чемпионат Европы в составе хорватской сборной после смены спортивного гражданства. В июле 2025 года гимнаст официально перешел под хорватский флаг.

От олимпийского серебра с Украиной – к истории Хорватии

На Олимпиаде-2024 в Париже Ковтун представлял Украину и стал серебряным призером. Ранее он также завоевывал медали чемпионатов Европы: бронзу в многоборье в 2021 году, серебро на брусьях в 2022-м и три награды в 2023 году.

Теперь Ковтун помог Хорватии установить историческое достижение – ранее ее представители никогда не выигрывали мужское многоборье на чемпионатах Европы.

Еще один бывший член сборной Украины Радомир Стельмах, который сейчас выступает за Германию, занял восьмое место. Лучшим среди украинцев стал Владислав Грико – он завершил соревнования на 18-й позиции.